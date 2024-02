Les 5 compagnies aériennes les plus sûres au monde en 2024 sont...

Chaque année depuis 2013, Airlines Ratings établit son top des 25 transporteurs aériens les plus sûrs au monde. La sécurité opérationnelle, la modernité de la flotte et les avis des usagers font partie des critères d’évaluation. Air France se trouve à la 23ᵉ position du classement.

Comme chaque année depuis 2013, Airlines Ratings publie son classement des compagnies aériennes les plus sûres au monde. Sur les 385 transporteurs analysés, le site de référence sur la sécurité et l’évaluation des services aériens établit son top 25. Les incidents graves survenus au cours des dernières années font partie des principaux critères pris en compte par Airlines Ratings pour éditer son classement. Les audits gouvernementaux, ceux réalisés par les organes directeurs de l'aviation et des principales associations, ainsi que l'âge de la flotte sont également considérés. Alors, quelles compagnies aériennes figurent dans le top cinq ?

Air New Zealand décroche la première place en 2024

En 2024, à seulement 1,5 point près, Air New Zealand détrône le transporteur Qantas, numéro un du podium l’année dernière. Elle est à ce jour considérée comme la compagnie aérienne la plus sûre au monde. Disponible dans une cinquantaine de pays autour du monde, elle vient d’annoncer la commande de huit Boeing 787-10 pour une livraison prévue entre 2022 et 2027. En 2019, elle avait été déjà été couronnée meilleure compagnie au monde.

Quelles sont les autres compagnies les plus sûres au monde ?

Qantas passe ainsi en deuxième position du classement, mais comme le rapporte Geoffrey Thomas, rédacteur en chef d'Airline Ratings, dans son rapport, "les écarts de sécurité entre ces vingt-cinq premières compagnies sont très faibles." En 2022, le chiffre d’affaires de la compagnie aérienne australienne s'élevait à 9 milliards d'euros. La troisième position est tenue par Virgin Australia, un autre transporteur australien. Etihad Airways a beau n’exister que depuis 2003, la compagnie aérienne basée à Abu Dhabi décroche la quatrième place du classement, alors que Qatar Airways, élue à plusieurs reprises meilleure compagnie au monde, est cinquième. Bien qu’à la 23ᵉ position, Air France se fait tout de même une place dans le top des transporteurs aériens les plus sûrs au monde.