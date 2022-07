Voyages en avion : rasoir, briquet, cigarette électronique... Ces objets autorisés ou interdits en cabine

Pas d'objet pointu ou contondant ni de liquide dangereux à bord de l'avion. Si on connaît les règles dans les grandes lignes, le doute persiste quand on se penche sur chaque objet. Que dire, par exemple, du rasoir, dangereux quand il s'agit d'un modèle traditionnel à grande lame pliante, mais beaucoup moins effrayant quand il s'agit du petit manche en plastique jetable ?

Voici un aperçu de ce que les voyageurs sont autorisés à mettre dans leur bagage à main. La liste n'est pas exhaustive et peut varier pour certains objets, d'une compagnie à l'autre. "Les compagnies peuvent être plus restrictives que la réglementation. Aussi, il est nécessaire de prendre connaissance des dispositions qu'elles auront définies et de les respecter", prévient la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Celle-ci a développé une application baptisée "Airbag" permettant de vérifier quelles sont les règles en tapant simplement le nom de votre objet dans son moteur de recherche accessible ici.