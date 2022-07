Uber : les chauffeurs vont pouvoir mieux sélectionner leurs courses

Uber va donner la possibilité à ses chauffeurs de choisir leurs courses en fonction de la destination et du prix, une fonctionnalité que les conducteurs réclamaient depuis longtemps. La requête d'un potentiel passager comportera désormais le montant que gagnera le chauffeur s'il l'accepte, ainsi que la destination.

"Il sera plus facile pour les conducteurs de décider si une course vaut le temps et l'effort" requis, expliquait la plateforme de réservation de voitures avec chauffeur (VTC), dans un communiqué publié vendredi 29 juillet. Le nouveau format des requêtes a été testé dans plusieurs villes cette année et sera étendu aux Etats-Unis pendant les prochains mois, précise le communiqué. Uber assure que les tests ont été positifs pour les passagers aussi, "avec plus de courses réalisées et moins d'attente".