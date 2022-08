Waze, Mappy, Moovit… Comment les applications de transport devront vous inciter à rouler plus vert

Depuis le début du mois d'août, de nouvelles directives sont entrées en vigueur pour les sites et applications de transports. Waze, Google Maps, Moovit ou encore Mappy... Ces applications vont devoir mieux informer les usagers sur l’impact négatif de leurs trajets sur l’environnement via des messages de sensibilisation, des itinéraires plus verts ou encore des alternatives à la voiture. Ces dispositions, votées en août 2021 dans l'article 122 de la Loi Climat, ont été publiées dans un décret au Journal officiel le 3 août. L’objectif est clair : favoriser des parcours plus verts et respectueux de l’environnement.