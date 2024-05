Week-end de la Pentecôte : la circulation sur les routes très difficile dès vendredi, les prévisions de Bison Futé

La circulation devrait être dense sur les routes pour ce week-end prolongé de la Pentecôte. La journée de vendredi 17 mai est classée rouge dans le sens des départs par Bison Futé.

Pour le week-end de la Pentecôte, Bison Futé voit rouge. Alors que débute ce vendredi 17 mai le dernier week-end prolongé avant les vacances d'été, et que nombre de Français ne travaillent pas le lundi de Pentecôte, la circulation sur les routes devrait être difficile. Dès vendredi, Bison Futé prévoit "un trafic très dense dans le sens des départs". La journée est classée rouge au niveau national.

Les prévisions de trafic Bison Futé pour le vendredi 17 mai 2024. - Bison Futé

Dans le détail, l'organisme conseille aux automobilistes de "quitter ou traverser l'Île-de-France avant 12h" et "d'anticiper la fermeture de l'A13 à la sortie de Paris en prenant le plus en amont possible les itinéraires alternatifs". Dans l'après-midi, mieux vaut éviter l'A31 entre Nancy et Strasbourg, l'A25 entre Lille et Socx (près de Dunkerque), l'A11 entre Angers et Nantes, l'A63 entre Bordeaux et Bayonne, l'A7 entre Lyon et Marseille ainsi que l'A50 entre Marseille et Toulon.

Samedi classé orange

La situation devrait s'améliorer samedi 18 mai. La journée est tout de même classée orange au niveau national dans le sens des départs. Bison Futé préconise aux automobilistes de prendre leur temps : "Quittez ou traversez l'Île-de-France après 8h" et évitez les autoroutes citées plus haut dans la matinée, indique-t-il.

Sans surprise, pour la journée du lundi 20 mai, c'est dans le sens des retours que la situation devrait être compliquée. La journée est classée en orange. "Dans le sens des retours vers l'Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6", prévoit Bison Futé. "Des difficultés de circulation seront enregistrées tout le long de l'après-midi et pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée, essentiellement sur l'A10. L'A13 pourrait également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu d'après-midi, et celles-ci pourraient être présentes jusque tard dans la soirée."