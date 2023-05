Week-end de la Pentecôte : les prévisions de Bison Futé sur les routes de France

Sans grande surprise, le vendredi 26 mai est classé rouge dans le sens des départs, au niveau national. En Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 ainsi que sur le Boulevard Périphérique et l’A86 dès la fin de la matinée. Bison Futé précise que dans l’après-midi, les difficultés de circulation seront renforcées par les flux des trajets travail-domicile jusque tard dans la soirée. La circulation devrait être également très chargée sur l’A7 et le long de l’Arc méditerranéen.

Pour éviter le plus gros des embouteillages, Bison Futé recommande de quitter ou traverser l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h. La station conseille d’éviter l’autoroute A1 entre Paris et Lille de 17h à 21h, l’autoroute A13 entre Paris et Rouen de 12h à 22h et l'axe entre Rouen et Caen de 15h à 21h, ainsi que l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 16h à 19h, et la nationale 12 entre Rennes et Morlaix de 17h à 19h. Enfin, dans le sens des retours, la journée est classée orange.