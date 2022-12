Week-end de Noël : les prévisions de circulation de Bison Futé

Mais les difficultés seront bien plus marquées vendredi : "La circulation sera la plus difficile du week-end en Île-de-France dès 10h avec un pic de bouchons attendu entre 15h et 18h". La région sera classée rouge dans le sens des départs, tandis que le trafic sera fluide au niveau national. Le service de prévisions recommande donc de quitter ou traverser la zone francilienne avant 10h, et d'éviter en particulier "l’autoroute A10, à hauteur du péage de Saint-Arnoult, de 10h à 15h".