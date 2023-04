Week-end de Pâques : plus de 600 policiers mobilisés sur les routes autour de Paris

Pâques promet d'être chargé sur les grands axes en France. Il est même classé "le plus difficile de toutes les vacances scolaires de printemps" puisque ce week-end prolongé coïncide avec le début des congés de la zone A, entraînant des déplacements familiaux partout en France. Pour sécuriser les routes autour Paris, "plus de 600 policiers seront mobilisés sur 128 points de contrôle dans l'ensemble de l'agglomération parisienne" dès ce vendredi et jusque dimanche, annonce la préfecture de police dans un communiqué. "Ces points de contrôle sont implantés sur les lieux de passage privilégiés par les vacanciers pour rejoindre les grands axes desservant les différentes destinations touristiques", prévient la préfecture de police.