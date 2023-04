Week-end du 1er mai : les prévisions de circulation de Bison Futé jusqu'à lundi

Du monde est attendu sur les routes pour le week-end prolongé du 1er mai. Avec la fin des congés scolaires de la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg), le début de la deuxième semaine de vacances de la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) et le début des vacances de printemps en Belgique et aux Pays-Bas, "de nombreux déplacements sont attendus sur l'ensemble du réseau national", prévoit Bison Futé.

Si la congestion sur les routes devrait être limitée par l'étalement de ces déplacements, le prévisionniste s'attend à des "difficultés en Île-de-France, dans le sens des départs samedi et surtout vendredi, ainsi que lundi dans le sens des retours". Alors que la circulation par les airs sera, elle aussi, difficile, en raison des grèves annoncées dans les aéroports français pour le 1er mai, Bison Futé conseille de quitter ou traverser l'Ile-de-France avant midi le vendredi, et avant 8h le samedi.