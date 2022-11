Yvelines : pourquoi cette ville repasse de 30 à 50 km/h

Les nouveaux panneaux n'ont pas encore été installés, mais la nouvelle limitation est déjà effective. L'arrêté signé par le maire était une promesse de campagne. Il avait promis d'annuler, s'il était élu, la mesure prise par son prédécesseur trois ans plus tôt. Selon lui, la limitation à 30 km/h créait des comportements dangereux. "On a constaté avec la police municipale une forte augmentation des incivilités : le non-respect des lignes blanches, le non-respect des distances de sécurité. Donc la mesure qui devait apporter plus de sécurité s'est révélée totalement contre-productive", Cédric Aoun, maire (SE) de Triel-sur-Seine.