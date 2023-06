Interdiction du diesel en ville : transformer sa voiture en hybride, la solution ?

Vous n’êtes certainement pas sans le savoir : fin 2024, début 2025, les voitures classées Crit’Air 3 ne seront plus autorisées à circuler dans les zones à faibles émissions de nombreuses grandes villes de France. Forcément, plusieurs questions se posent à vous : vais-je devoir brader mon véhicule diesel pour racheter un engin moins polluant ? Comment investir dans une voiture électrique ou hybride avec mon petit budget ? La réponse s’appelle peut-être Twin-E, une solution de conversion des véhicules thermiques en hybrides, pensée par l’entreprise française GCK. Cette transformation, qui coûte en moyenne 7 500 € pose comprise, permet à l’auto de passer au Crit’Air 1 et au propriétaire de continuer à circuler avec sa voiture. Roland Lescure, le ministre de l’Industrie, soutient totalement cette initiative qui pourrait concerner 1,9 million de voitures éligibles dès 2024 (uniquement pour le moteur emblématique 1,5 l Dci du groupe Renault). L’objectif 2025 de la société est de proposer par la suite le kit rétrofit aux véhicules parés de moteurs 1,4 l et 1,6 l HDi que l’on trouve dans de nombreux modèles des marques Peugeot et Citroën.