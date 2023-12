Zone à trafic limité : le centre de Paris en partie interdit à la circulation après les JO 2024

La mairie de Paris indique ce lundi qu'une Zone à trafic limité sera mise en place dans le centre de la capitale dès l'automne 2024. Concrètement, l'accès aux quatre arrondissements de l'hypercentre parisien ne sera permis qu'aux véhicules y marquant un arrêt. La mesure devrait réduire la circulation jusqu'à 30% dans certains secteurs.

De nouvelles mesures pour diminuer la circulation à Paris. La mairie de la capitale, dirigée par la socialiste Anne Hidalgo, annonce ce lundi 18 décembre qu'une Zone à trafic limité (ZTL) sera mise en place dans le centre de la ville à partir de l'automne 2024, après les Jeux olympiques et paralympiques. Le principe ? Autoriser l'accès à la chaussée uniquement aux véhicules comptant y marquer un arrêt. La circulation dite de "transit", c'est-à-dire seulement de passage sur les voies routières, sera donc désormais interdite dans plusieurs zones.

Réduction de la circulation, du bruit et de la pollution

Concrètement, cette nouvelle réglementation s'appliquera aux 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements parisiens. Seul l'hypercentre de la capitale sera donc concerné. Son application dans plusieurs autres lieux – l'île de la Cité, l'île Saint-Louis et les quais hauts de la rive droite – reste soumise à des arbitrages entre la mairie et la préfecture de police de Paris. La Zone à trafic limité "restera accessible au trafic de destination, c'est-à-dire pour les usagers en voiture qui s'y arrêtent : résidents, commerçants, livreurs, visiteurs, etc.", assure la mairie dans un communiqué publié ce lundi.

Selon ses estimations, la circulation pourrait être drastiquement réduite après la mise en place de la ZTL. Elle pourrait décroître de 30% sur l'avenue de l'Opéra, de 15% sur le boulevard de Sébastopol, de 11 à 17% sur le quai Henri IV ou encore de 7 à 9% sur la rue Réaumur. Résultat, d'après la Ville de Paris : "une diminution du niveau de bruit sur certains axes routiers de Paris Centre et une amélioration de la qualité de l'air" seront donc à attendre. Elle table aussi sur une "probable hausse de la fréquentation commerciale" des secteurs concernés par la réduction du trafic.

En plus de la création de cette ZTL, la vitesse sur le périphérique parisien sera abaissée sur le boulevard périphérique à 50 km/h à partir du 14 septembre 2024. Là aussi, la mairie de la capitale revendique sa volonté d'abaisser le niveau de "pollution environnementale et sonore" sur l'axe routier. Anne Hidalgo souhaite également "tripler" le tarif du stationnement des SUV, des véhicules particulièrement polluants, pour encourager le recours à d'autres modes de transport.