VIDÉO - Sanaa, finaliste de The Voice Kids, se confie sur sa maladie rare dans "Sept à Huit"

Samedi soir, elle a illuminé la finale de The Voice Kids sur TF1. Sa voix et son histoire ont bouleversé les téléspectateurs. Adolescente radieuse, Sanaa souffre pourtant de l’intérieur, à cause d’une maladie invisible, dont seul le chant la libère. "Je suis atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique rare, qui touche les articulations et qui me créé de très fortes douleurs. Ce qui fait que je suis très fragile et je dois faire attention en permanence", explique la jeune fille de 13 ans dans la vidéo du portrait de la semaine de "Sept à Huit" à retrouver en tête de cet article.

"Si je tombe, la douleur sera ressentie 100 fois plus qu’une personne qui ne serait pas atteinte de cette maladie-là", détaille-t-elle. "Quand on me voit comme ça, on pourrait ne pas y croire, mais il y a des jours où c’est impossible de me lever, et d’autres où tout va bien." Pour Sanaa, chaque situation du quotidien devient un potentiel danger : manquant d’équilibre, la jeune fille doit être vigilante dès qu’elle marche. Lorsqu’elle tombe, "ce sont des fractures à répétition", des passages réguliers à l'hôpital. "J’ai des attelles pour à peu près toutes les parties du corps à la maison", glisse-t-elle dans un sourire.

Dès ses premières années, ses parents constatent qu’elle met du temps à apprendre à marcher, peine à se tenir droite. Après avoir "défilé de médecin en médecin", le diagnostic de la maladie est finalement posé à ses huit ans.