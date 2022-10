Sanaa, mon mal invisible

Elle voulait raconter son histoire en chanson. Vous avez, sans doute, suivi le magnifique parcours de Sanaa dans The Voice Kids jusqu'à la finale, samedi 8 octobre. Elle a fait de la scène son espace de liberté où elle se sent protégée. Comment la maladie génétique rare, dont souffre l’adolescente, perturbe-t-elle son quotidien ? Et de quelle manière Sanaa a-t-elle fait de la musique et du chant le meilleur des médicaments ? Elle nous décrit son quotidien de vigilance et de privation.