Sébastien Tantot, un chef en liberté promis aux étoiles

Le jeune chef nous présente le vitrail, plat emblématique de la région et sans doute le plus personnel du chef. Il entretient un lien particulier avec sa famille et avec l'église, cet abbatial du XIe siècle où il vient se recueillir chaque jour, se recentrer. "C'est comme ça que je tiens, je supprime la pression, et d'avoir les reflets, toute cette luminosité. C'est tout ce que je recherche aussi dans mes plats, ce n'est pas juste des bonnes choses, il faut atteindre aussi quelque chose de particulier dans le cœur des clients", confie-t-il. Alors, un an après son ouverture, le restaurant affiche complet. À 30 ans, Sébastien Tantot vise désormais une deuxième étoile.