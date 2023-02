6600 emplois : la RATP lance une campagne de recrutement "sans précédent"

En plus des 4900 recrutements en CDI, l'établissement public a annoncé proposer 1000 contrats d'alternance et 700 contrats d'insertion. En comparaison, le groupe s'était fixé pour objectif le recrutement de 1700 CDI en 2022. Il en a finalement embauché 2753 en raison des problèmes d'exploitation rencontrés sur les réseaux de bus et métro.

Début janvier, le PDG du groupe Jean Castex, ex-Premier ministre, avait déjà exprimé son intention de recruter "4500 personnes" afin de revenir à un niveau de service normal en 2023 après le fiasco de la fin d'année dernière dans les transports parisiens. Les ambitions ont donc été revues à la hausse. Le réseau RATP s'est retrouvé en grande souffrance sur les quatre derniers mois de l'année 2022 avec un bus sur quatre ne roulant pas et entre 10 et 20% de l'offre de métro était manquante. En cause, des difficultés de recrutement, une hausse de l'absentéisme et des démissions, mais aussi un conflit social latent chez les conducteurs de bus ou à la maintenance.