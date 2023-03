Travail : vous pouvez arriver alcoolisé au bureau, mais jamais ivre

Les médecins assurent souvent que l’alcool est une drogue. La consommation excessive de toute boisson alcoolisée engendre des conséquences dommageables sur la santé. L’éthanol, substance contenue dans l’alcool, produit des effets néfastes sur le cerveau. Au bout de plusieurs verres, vous risquez de devenir ivre : vous rencontrerez des difficultés à garder votre équilibre, à articuler, vous aurez des vertiges ou vous perdrez la notion du temps et de l’espace par exemple. Notez que l’évaluation de l’état d’ivresse reste donc subjective et diffère d'une personne à l'autre. D’où la décision de la Cour de cassation de renvoyer l’affaire suivante sans prendre de position définitive.

Un maçon chute de son poste de travail. Ses employeurs lui reprochent, après l'intervention des gendarmes, d'avoir travaillé avec un taux d’alcool "au-dessus de la normale". Ils le licencient pour faute grave. Or, son taux d’alcool, pas mesuré sur le moment, reste inconnu pour la justice. Le droit du travail ne précise pas non plus le "taux normal" toléré. Le salarié conteste son licenciement pour "faute grave" et nie toute violation du règlement intérieur de l'entreprise qui n'interdit que l'état d'ivresse. "Le code du travail n'interdit pas de travailler avec une présence d'alcool dans le sang. Il autorise le vin, la bière, le cidre et le poiré sur le lieu de travail. Il ne permet d'en limiter, voire d'en interdire la consommation que s'il s'agit d'une mesure proportionnée au but de sécurité ou de protection de la santé des travailleurs", se défend le salarié.