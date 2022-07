Formation des artisans : un lien de confiance fort entre maîtres et apprentis pour atteindre l’excellence

Les concours donnent surtout un autre relief à la relation entre le maître et son apprenti. Pour gagner, le duo tisse un lien de confiance très fort. "C’est le plus dur à faire", avoue Jérôme Kuentz. Le mécanicien reconnaît se donner corps et âme pour ses poulains : "S’ils ont des questions, y compris les soirs et les week-ends, je réponds. J’estime qu’il faut tout transmettre et je livre toutes les clés pour que mes élèves me dépassent. Je constate que certains professeurs ont peur de le faire, de peur que ses élèves les surpassent. Je ne comprends pas cette logique." Résultat, ses anciens élèves le lui rendent bien. Lorsque l’entraîneur a besoin d’aide, ils interviennent pour coacher, noter et évaluer leurs successeurs.

Le mécanicien, maître d’apprentissage coup de cœur aux trophées de l’apprentissage 2022, reconnaît jouer un rôle dans la vie de leurs protégés. Il donne un sens et fonde des liens dans les quartiers et villages. "Les jeunes ont 16/17 ans. Ils ont leurs premières amourettes, passent leur permis de conduire et vivent parfois loin de leur famille. C’est là qu’ils consolident les fondations de leur métier et de leur vie", observe-t-il. Le maître d’apprenti ne se met pas pour autant la pression. Il leur pose des objectifs, les encourage et valorise la formation. Rien d’évident pour certains d’entre eux, en échec scolaire et en proie à des idées noires : "Je me souviens d’un étudiant en particulier. Les professeurs désemparés ne savaient plus quoi faire. Ils me l’ont amené, on a discuté et je lui ai fait comprendre que je ne le jugeais pas, je cherchais juste à lui donner envie. Il est devenu artisan champion de France mécanique automobile quelques temps plus tard."

Malgré son parcours et sa réputation, Jérôme Kuentz manque de main-d’œuvre dans son garage. À l’instar d’autres métiers, il peine à trouver des collaborateurs et a mis plus de 6 mois à trouver un carrossier. Fort heureusement, l’apprentissage lui offre une opportunité de se dépêtrer de cette difficulté majeure.