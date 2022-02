Apprentissage dans l’artisanat : "Ce qui compte, c’est que l’apprenti soit dans l’épanouissement"

Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage dans l’entreprise de Maxime Crobe ?

Maxime Delrieu : Auparavant, j’étais dans l’informatique, mais ça ne me plaisait pas du tout : il me fallait un métier manuel. Comme j’ai toujours aimé le bois, j’ai fait des recherches d’alternance autour de chez moi, parce que j’avais envie de travailler tout de suite en entreprise. J’ai adoré ses créations sur son site Internet, alors j’ai postulé pour un stage d’une semaine et demie qui s’est très bien passé : je n’avais plus envie d’aller ailleurs ! Ce qui est bien ici, c’est qu’il y a juste le patron et moi : il me forme directement en m’expliquant ce qu’il faut faire ; je réfléchis au pourquoi du comment… et j’avance beaucoup plus vite.

Comment se déroule l’apprentissage à vos côtés ?

MC : Je laisse une grande liberté à mes apprentis et stagiaires. Je les investis dans des missions (et non pas dans des corvées !) en mettant l’accent sur la responsabilité qui est la nôtre de travailler pour des clients : notre métier s’effectue d’ailleurs à l’atelier comme dans le foyer de nos clients.

Comme je suis concepteur de meubles, je montre l’intérêt de faire de la création en les impliquant, quel que soit leur niveau lorsqu’ils arrivent. Je suis là pour les guider, pour les rendre responsables et qu’ils s’accomplissent au mieux en tant que futurs professionnels. Mais je leur fais partager aussi mes moments de doute en toute transparence, quand j’ai besoin de leur éclairage. Ce qui compte, c’est que l’apprenti soit dans le bonheur, l’épanouissement ; qu’il y ait une belle rencontre avec son employeur sur une longue durée.