Avec Clémentine, la pâtisserie prend la clef des champs

Riche de ses expériences passées, Clémentine a cherché à inscrire son nouveau métier dans une synergie : elle va donc exercer au sein d’une ferme, en compagnie d’un paysan-boulanger et de maraîchers. Davantage qu’un concept ou une philosophie, il s’agit là d’une approche cohérente : "L’idée, c'est de faire de la pâtisserie en utilisant au maximum des produits locaux comme des farines produites sur la ferme." Le futur lieu de production de pâtisserie et de boulangerie est presque achevé, mais déjà, elle confectionne des brioches naturelles et des pains au raisin qui partent… comme des petits pains ! "L'artisanat, explique-t-elle avec enthousiasme, c’est produire quelque chose de ses mains, avec un vrai savoir-faire qui a été transmis ou acquis ; quelque chose de très concret et de qualitatif." Un état d’esprit qu’elle devrait à son tour propager à la ferme de Chemillé-sur-Dême : il se dit que Clémentine Chantion y animera des ateliers autour de la pâtisserie paysanne. De quoi faire des émules et — qui sait — encourager de nouvelles vocations d’artisans et/ou d’apprentis.

Trouvez votre voie vers l'Artisanat grâce aux Chambres de Métiers et de l'Artisanat.

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.