Tiago, apprenti boucher : du rêve à la réalité

Courant derrière son étal pour servir les habitués, conseiller les indécis quand il ne désosse pas une pièce ou qu’il ne prépare pas des commandes, Tiago n’a jamais le temps de s’ennuyer ! "On se lève très tôt le matin, on met en place, on prépare les gros morceaux de viande, on les sépare, on les débite en petits morceaux pour la clientèle…" Redoute-t-il la routine ? Pas du tout : "J’essaie de proposer aux clients la meilleure viande, la meilleure préparation pour qu'ils se sentent heureux de manger de la viande." En quête du bonheur pour les autres et heureux à sa tâche, Tiago déborde d’énergie. À terme, il rêve d’ouvrir sa propre boucherie. "Mais pour cela", ajoute-t-il en esquissant un sourire, "je sais qu’il faut que je travaille encore plus."

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.