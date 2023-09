L’apprentissage, un des piliers des métiers de l’Artisanat

C’est pourquoi le réseau des CMA reste mobilisé sur le dossier de l’apprentissage, filière d’avenir. La prolongation jusqu’à 2027 de la prime à l’embauche de 6 000 € — versée aux employeurs pour un apprenti en première année de préparation à un diplôme professionnel — prouve par ailleurs que l’État a compris la nécessité d’accompagner les entreprises dans la formation de “la relève“. Et qu’il valide le principe vertueux de l’alternance favorisant, par l’expérience et l’immersion progressive, une meilleure insertion sur le marché du travail.

Permettant en outre de salarier à bas coût les apprentis formés (environ 860 € bruts par mois), l’apprentissage reste une formule “gagnant-gagnant“ dont on comprend le succès — d’autant plus dans l’Artisanat et ses métiers porteurs de sens et de valeurs, de contact humain et de transmission. N’oublions pas qu’à horizon 10 ans, 300 000* entreprises artisanales (soit 30 000* à 40 000* par an) seront à reprendre : il y a donc des opportunités pour les jeunes. Dans l’immédiat, il reste des places disponibles dans les CFA et de nombreux maîtres d’apprentissage prêts à accueillir leur futur apprenti…

