Nolwenn Baillet, céramiste : un petit tour et puis s’installe…

Des plateaux de tournage au tournage en céramique, n’y aurait-il qu’un pas ? Nolwenn Baillet l’a en tout cas franchi avec enthousiasme et réussite. Autrefois chargée de production dans l’audiovisuel, la vingtenaire s’est reconvertie dans l’artisanat d’art en devenant potière-céramiste. Un parcours… modèle.

Faisant appel aux quatre éléments (l’eau, l’air, le feu et bien sûr la terre), l’art plurimillénaire de la céramique n’en finit plus de se réinventer… ni de séduire de nouvelles générations d’artisans, à l’image de Nolwenn Baillet. Depuis le printemps 2022, cette créatrice de 28 ans a ouvert à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine, aux portes de Paris), une boutique lumineuse aux tonalités grège dans laquelle elle exerce sa passion et présente ses réalisations. Si elle privilégie l'art de la table - "bols, assiettes, mugs…" , l’artisane signe aussi des objets de décoration tels que des pieds de lampe, des vases ou des porte-encens. Son matériau de prédilection ? Le grès chamotté de Bourgogne et de Normandie, qu’elle travaille au tour, confectionnant des pièces revendiquant pleinement leur origine artisanale : "Chacune est unique, avec sa petite différence. J’aime le détail ; qu’on voie “la main de l’Homme“".

Transmission réussie

Ce goût de la singularité, la jeune femme le tient d’un vieux maître de… 94 ans. Alors qu’elle ne s’épanouissait pas dans sa précédente activité professionnelle, Nolwenn suit un cours d’initiation à la poterie : "Ça m'a bien plu et j'ai décidé de prendre 5 heures de cours par semaine, en plus de mon job". C’est alors que la bascule s’opère : elle quitte son poste et continue à se former pendant six mois auprès d’Augusto Tozzola, un maître-potier et tourneur en céramique revendiquant 80 ans d’expérience ! "Tout s’est fait naturellement", se souvient Nolwenn qui sait qu’elle a désormais trouvé sa voie : "J'aime être au contact avec la terre : j'aime ce côté très méditatif et le fait d'être indépendante, surtout !" Après s’être entraînée de son côté, elle obtient en candidate libre le CAP tournage en céramique et s’installe à son compte. "Ce que j'aime dans l’artisanat, ajoute-t-elle, c'est qu'il y a une certaine liberté d’expression." Mais aussi des possibilités de complémentarité : ainsi, elle ambitionne de travailler avec des restaurateurs, de poursuivre les collaborations qu’elle a déjà nouées avec des studios culinaires… tout en continuant quelques ventes à l’année (notamment sur les marchés lors des fêtes). Et comme elle mesure l’importance de la transmission, Nolwenn Baillet donne des cours de modelage dans son atelier. De quoi faire naître de nouvelles vocations…

