Semaine de l’Artisanat : sept jours bien employés !

Avec plus de 300 milliards €* de chiffre d’affaires annuels, le secteur de l’Artisanat s’impose comme l’un des plus fiables créateurs de richesses hexagonaux : réunissant 3,1 millions* d’actifs œuvrant dans 4 familles de métiers de proximité et non délocalisables (bâtiment, service, production, alimentation), l’Artisanat ne cesse de séduire de nouveaux professionnels. À raison : plus que résilient et compétitif après les crises sanitaires et économiques, le secteur continue d’offrir des perspectives d’emploi : 252 588* entreprises artisanales ont ainsi été créées en 2022* portant le nombre total à 1,89 million — record historique en France. Et 300 000* de plus seront en quête de repreneurs à horizon 10 ans. "Le dynamisme et la capacité des artisans français à s’adapter dans ce monde en pleine mutation me font dire que les perspectives sont positives et que nous devons poursuivre notre accompagnement de proximité et la formation.", souligne d’ailleurs avec optimisme le président des CMA Joël Fourny.