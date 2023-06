Battle des CFA : quelles équipes se sont imposées après 6 mois de compétition ?

Ils étaient près de 120 apprentis artisans de métropole et d’outre-mer engagés dans la Battle des CFA, une compétition créée par le réseau des CMA (Chambres de Métiers et de l’Artisanat). Pendant six mois, chacun dans sa spécialité, ces jeunes, ont développé, chacun dans leur spécialité, un projet artisanal autour du thème du développement durable.

Depuis la mi-décembre, ce sont en effet 14 Centres de formation d’apprentis, représentant autant de métiers (et autant de régions françaises), qui ont pris part à la 1ʳᵉ édition de ce concours. Une aventure inédite, que l’on pouvait suivre en ligne via la chaîne Youtube dédiée, aux vertus pédagogiques et professionnalisantes indéniables puisqu’elle réclame la prise en compte de problématiques environnementales concrètes (comme le travail en circuit court, le recyclage des matières premières, la limitation des gaz à effet de serre ou encore le recours à des process alternatifs de fabrication…). Et qu’elle favorise la créativité et la cohésion d’un collectif focalisé durant plus de 6 mois sur son idée.

Les 14 équipes en lice se sont retrouvées mardi à Paris pour découvrir les lauréats de cette première édition de la Battle des CFA. Deux prix ont été remis, celui du public, via le nombre de likes sur chacune des vidéos consacrées aux projets, et celui du jury, composé de : l’influenceur Batzair, l’influenceuse Danielle du Studio Danielle, Flora Kerautret, représentante des Meilleurs Apprentis de France, meilleure apprentie de France 2020 en prêt-à-porter, Marie-Sophie Lacarrau, présentatrice du 13H de TF1, Sophie Plaisance, adjointe au directeur formation et emploi CMA France, Frédéric Riva, directeur de la formation et de l’emploi CMA France et Jean-Michel Wierniesky, représentant des Meilleurs Ouvriers de France, meilleur ouvrier de France 2011 et 2015, artisan souffleur de verre.