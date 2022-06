Florent Blanchard, artisan spécialiste du surcyclage, donne une troisième vie au bois

Qui a été votre premier fournisseur de bois ?

Éric Moro, un menuisier croisé sur des chantiers. Il m’avait mis des chutes de côté au lieu de les évacuer. J’ai pris une petite camionnette et je suis allé dans son atelier les récupérer. J’ai ensuite appelé d’autres menuisiers. Certains, qui ne me connaissaient pas, avaient l’impression que je voulais les voler (rires), mais ça a vite bien fonctionné : j’ai noué des liens avec des artisans qui ont compris la démarche. Aujourd’hui, on a une personne qui est en charge des collectes et des partenariats.

Auprès de quels types de structures ?

Des sociétés de déconstruction sélectives et de reconditionnement ; des parquettistes. Et des institutions comme les CMA France, la CMA 94 ou la Cité internationale universitaire de Paris… Et le réemploi stimule l’aspect design et créativité : quand on nous donne une centaine de chaises avec la mission d’en faire quelque chose, on s’éclate !

Vous êtes parti d’un financement participatif, vous vous êtes diversifié… Jusqu’où pouvez-vous aller en demeurant une structure artisanale ?

Il y a 2 ans, notre effectif était d’une personne et demi ; nous sommes dix à présent. Nous venons de réaliser une levée de fonds et avons obtenu des prêts ainsi que des subventions, car nous évoluons dans le secteur du réemploi et du développement durable. La priorité, c’est d’investir dans un parc machine plus important pour avoir des coûts plus raisonnables. À terme, nous ne dépasserons pas la quinzaine de personnes, soit au moins un profil qualifié dans chaque discipline (RH, graphisme, communication, etc.). L’idée, c’est garder les compétences et la qualité, mais en version optimisée tout en restant des artisans.

Plus d’informations sur https://dod-objets.com