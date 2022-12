Artisanat : les jeunes des CFA se mettent en ordre de “Battle“

Parmi les projets en cours d’élaboration, on trouve des idées astucieuses traduisant la forte implication des apprentis ainsi que leur bonne compréhension du défi environnemental. Ainsi en Occitanie, l’École des Métiers du Lot - Maintenance des véhicules option voitures particulières planche sur le rétrofit d’un véhicule (soit l’échange du moteur thermique contre un moteur électrique n’émettant pas de gaz à effet de serre). De leur côté, les apprentis du CFA94 - Fleuriste (Île-de-France) imaginent des solutions pour troquer par des produits 100 % naturels les éléments artificiels de leurs compositions florales. Dans le domaine des métiers de bouche, les futurs glaciers du site Jean Lameloise de Mercurey (Bourgogne-Franche-Comté) concoctent une recette mêlant poire et vin — en circuit court —, avec l’idée de récupérer leurs déchets organiques pour les composter afin d’alimenter… leur verger de poiriers ! Il y en a bien d’autres encore.

Enthousiastes et motivés, les plus de 100 apprentis engagés dans ce marathon défendent leurs chances devant un double jury. Si le premier est composé de professionnels, le second est ouvert à un très large public : les internautes. L’opération fait en effet l’objet d’une websérie diffusée sur la chaîne Youtube@CMAFrance ainsi que sur les réseaux sociaux. À raison d’un épisode par mois et par équipe, c’est un total de plus de 80 modules qui permettront de suivre l’aventure de cette “Génération artisanat responsable“ jusqu’à juin, date de remise des deux trophées : le Prix du Jury et le Coup de cœur des internautes. 2023 s’annonce avec un nouveau feuilleton à suspense.