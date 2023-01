"L’apprentissage reste la meilleure voie pour apprendre un métier et trouver du travail"

Donner à l’apprentissage des lettres de noblesse et surtout casser les préjugés. C’est en somme l’objectif de la Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat. Longtemps déconsidéré, l’apprentissage offre pourtant de nombreuses opportunités à des jeunes et moins jeunes de se former et, surtout, de trouver un emploi dans des secteurs en recherche de travailleurs. Cédric Exare est fleuriste et dirige plusieurs boutiques dont une à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Avant de devenir chef d’entreprise, il est passé par l’apprentissage. Il forme désormais les futurs fleuristes. Il nous partage son expérience.

Votre itinéraire professionnel est lié à l’apprentissage…

Cédric Exare : Complètement, alors que mes parents n’avaient pas de lien avec l’artisanat. À l’occasion de mon stage de 3e, je suis allé voir la fleuriste de la rue commerçante de ma ville et c’est elle qui m’a donné goût au métier en me laissant tout faire ; ça m'a plu tout de suite. Comme on enseignait la fleur au CFA de Saint-Maur — où ma sœur était entrée en apprentissage coiffure un an auparavant — j’y suis naturellement allé. J’ai donc commencé l'apprentissage à 15 ans ; j’ai enchaîné avec le CAP, le brevet professionnel et le brevet de maîtrise. D’apprenti, je suis devenu maître d’apprentissage et maintenant formateur, responsable de filière à plein temps au CFA dans lequel j’ai moi-même été formé.

La transmission est une valeur forte dans l’Artisanat…

Personnellement, j’ai eu un très bon maître d'apprentissage, mais hélas peu de temps, car elle est partie à la retraite. Et puis d’autres expériences, moins concluantes. C’est pour cela que j’ai voulu à mon tour former des apprentis en transmettant mon savoir, que ce soit au sein de mon entreprise, en donnant des cours ou en encadrant ponctuellement des stages pour la préparation aux examens. J’ai aussi préparé des apprentis pour le concours des Meilleurs apprentis de France. En parallèle, je participe moi aussi à des concours parce que cela permet de continuer à apprendre : on n'a jamais fini d'apprendre dans notre métier ! J'aime un peu la compétition (rires).