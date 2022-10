Artisanat : l’art et la manière de valoriser ses talents

Identifiables à leurs logos (l’un bleu, l’autre rouge) apposés en vitrine ou sur les véhicules des Artisans et des Maîtres Artisans, ces titres de qualification peuvent être attribués à un chef d’entreprise artisanale sur demande officielle auprès de sa CMA (Chambre de métiers et de l’artisanat) en respectant des critères précis : pour obtenir la qualité d’Artisan, il faut être soit titulaire d’un diplôme niveau 3 (CAP ou niveau équivalent), soit totaliser trois ans d’expérience professionnelle dans le métier.

Pour le titre de Maître Artisan, il faut tout d’abord justifier de deux ans de pratique professionnelle dans le métier et être titulaire soit d’un brevet de maîtrise (BM), d’un diplôme équivalent et justifier de connaissances en gestion et psychopédagogie équivalentes au brevet de maitrise. Autre alternative au brevet ou diplôme, être immatriculé depuis plus de dix ans au Répertoire des métiers et participer à des actions de formation ou de promotion de l’artisanat. Les deux labels ont en commun d’être un signe de qualité et de confiance pour la clientèle des artisans.