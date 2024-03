Qui veut devenir boulanger à Quinéville en Normandie ?

Avec leurs 250 métiers et plus de 500 activités, les artisans assurent quotidiennement une indispensable mission de proximité au cœur des territoires. D’ici 10 ans, 300 000 entreprises artisanales seront à reprendre, à l’image de la boulangerie de Quinéville (Manche) disponible dès à présent. Une opportunité aux multiples avantages, en termes de viabilité et d’accompagnement - notamment par le réseau des CMA (Chambres des Métiers et de l’Artisanat).

Parmi les commerces les plus emblématiques des communes françaises, la boulangerie occupe sans nul doute une place à part. D’un point de vue historique, le pain constitue en effet un aliment de base de nos repas et la baguette, une culture à part entière. Elle a d’ailleurs été inscrite en 2022 au patrimoine immatériel de l’Unesco en raison notamment des "savoir-faire artisanaux" qu’elle représente.

À Quinéville, commune balnéaire de Normandie, on mesure l’importance d’une boulangerie et l’on se bat pour sa reprise. Il faut dire que l’implantation s’avère particulièrement attractive : situé à proximité du front de mer, non loin des plages du Débarquement et du World War II Museum, le commerce bénéficie à la fois d’une clientèle touristique saisonnière (il assure d’ailleurs l’approvisionnement de trois campings) et surtout des Quinévillais : environ 300 âmes l’hiver… mais près de 3 000 l’été. "Il n’y a pas d’autre petits commerces dans les communes aux alentours, explique le maire, René Hardy. Donc notre boulangerie intéresse aussi les habitants qui sont à 6 ou 7 km en périphérie. C’est vraiment un lieu de vie, de rassemblement." Une aubaine également pour la population vieillissante attachée aux négoces de proximité.

Des atouts dans la Manche

Si l’on ajoute la présence de plusieurs points d’intérêt patrimoniaux ou de loisirs (le GR 223, le Phare de Gatteville, le Golf de la presqu’île du Cotentin ou Saint-Vaast-la-Hougue, élu en 2019 “Village Préféré des Français”…), on comprend que le CA annuel soit estimé à 300 000 €, voire davantage, en travaillant 6 jours sur 7. Un artisan boulanger-pâtissier y trouvera d’autant plus son compte que le fonds intègre un labo pâtisserie de 21 m², un labo boulangerie de 30 m² (avec un four changé en 2020) ainsi qu’un appartement rénové doté de trois chambres et d’une cour privative — "idéal pour un jeune couple d’artisans", pour qui l’investissement de départ est souvent un problème.

Reprise : le réseau des CMA est là

Présents sur l’ensemble du territoire français, les 12 000 experts du réseau des CMA sont justement les interlocuteurs incontournables à solliciter dans le cas d’une reprise (ou d’une transmission) d’entreprise artisanale. Ces conseillers accompagnent en effet 30 000 candidats repreneurs chaque année dans leur projet, les guidant dans le processus de cession à chaque étape — qu’il s’agisse d’identifier le type d’activité ou le secteur géographique à privilégier, de l’entreprise à sélectionner, d’élaborer le business plan comme de les épauler dans l’accomplissement des formalités administratives.

Un appui précieux lorsque l’on sait qu’une reprise représente de plus fortes probabilités de réussite (jusqu’à 95 % voire 100 % selon les métiers contre 60 % quand il s’agit d’une création). Il serait dommage de ne pas se saisir de ces opportunités, surtout que le nombre d’entreprises artisanales à reprendre est évalué à 300 000 d’ici 10 ans en France — des entreprises disposant pour la plupart d’une clientèle déjà acquise, et même (comme la boulangerie pâtisserie de Quinéville) d’infrastructures dernier cri.

Chaque année, ce ne sont pas moins de 300 000 dossiers de création ou de reprise d’entreprises artisanales qui sont accompagnés par les CMA qui informent et conseillent les porteurs de projets, optimisant ainsi toutes les chances de réussite. Pour entrer en contact avec l’un des experts du réseau CMA et donner le coup d’envoi à son projet de reprise, il suffit de composer le 3006 (appel et services gratuits).

Plus d’informations sur la reprise d’entreprise sur www.artisanat.fr / 3006 (appel et service gratuits)

Et pour la reprise de la boulangerie pâtisserie de Quineville : mairie.quineville@wanadoo.fr

