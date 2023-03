Création ou reprise d’une entreprise artisanale : les CMA vous accompagnent !

Plusieurs conditions sont à vérifier lorsque l’on souhaite créer (ou reprendre) une entreprise artisanale. La plupart des métiers artisanaux sont, en effet, soumis à une réglementation spécifique, notamment la détention d’un CAP, BP, diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur selon le métier pour pouvoir créer ou reprendre une entreprise. Ensuite, si le business plan, l’étude de marché et la sélection du local sont réalisés, il convient d’effectuer le choix du statut juridique, du régime fiscal et du régime de sécurité sociale. Enfin, il faut sacrifier aux formalités indispensables, à savoir l’immatriculation au répertoire des métiers.

Cette litanie administrative peut être considérablement allégée grâce au réseau des CMA et leurs conseillers. Présents sur l’ensemble du territoire, ils proposent des accompagnements personnalisés, des formations adaptées ainsi que des guides pratiques pour aiguiller et sécuriser au mieux les artisans sur le chemin de l’entrepreneuriat. Objectif ? Gagner un temps précieux et de la tranquillité d’esprit afin de se concentrer sur son cœur de métier. Chaque année, ce sont ainsi plus de 300 000 porteurs de projet (créateurs ou repreneurs d’entreprises) qui sont ainsi informés et accompagnés, de la conception à la déclaration en passant par la mise en place de la stratégie de développement. Et pour simplifier encore les choses, les CMA ont mis en place un numéro unique : 09 86 86 30 06 (service gratuit + prix d’un appel). Parfois, le succès tient à un (coup de) fil.

Plus d’informations sur www.artisanat.fr