Assises de la parité homme-femme, des chiffres toujours très contrastés en France

Véritable point noir, l’égalité salariale entre hommes et femmes. En moyenne, les Françaises gagnaient 23 % de moins que leurs homologues masculins en 2017, d’après les calculs de l’INSEE. À temps de travail équivalent, elles touchaient 16,8 % de moins. Plus inquiétant, dès que femmes et hommes s’élèvent sur l’échelle des salaires, les écarts s’accroissent. En 2019, la dernière étude du Céreq (Centre d’étude et de recherche sur les qualifications) montre que les inégalités salariales se mettent en place dès le premier emploi quel que soit le diplôme. Les écarts moyens de salaires entre femmes et hommes peuvent déjà y atteindre 16 %.

En 2021, 70 % des femmes exerçaient une activité. Un chiffre qui tend à légèrement augmenter sans parvenir à rattraper celui des hommes qui grimpe autour de 75 %. Notons néanmoins qu’en 2019, plus de 28 % des femmes actives travaillaient à temps partiel, 20 points de plus que les hommes. Un temps partiel souvent non choisi, destiné à s’occuper de leurs enfants ou de leurs parents. Une étude, publiée sur le site du ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, reconnaît que les femmes sont plus à risque de devenir des travailleuses pauvres. Elle précise par ailleurs que si elles obtiennent davantage de master que les hommes, les femmes sont moins bien insérées 30 mois après leur diplôme.