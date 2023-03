Au travail, les Français lèvent-ils vraiment le pied avant les vacances ?

Allez, avouez… Ce petit coup de chaud, cette petite brise, les tenues estivales sorties des placards, tout ceci vous donne des envies de vacances les pieds dans l’eau, même quand vous êtes encore au rythme "métro-boulot" dans votre grande tour de bureaux.

Et cette senteur d’été a visiblement un impact direct sur le travail, révèle un sondage de Qapa.fr, agence d’intérim en ligne. Il apparaît en effet assez clairement qu’à l'approche de leurs vacances, les salariés sont comme les écoliers, c'est-à-dire moins motivés pour travailler. 51% des sondés déclarent ainsi lever le pied plusieurs jours avant leur départ en congés. Et les hommes ont plus tendance à ce relâchement (52%) que les femmes (49%).