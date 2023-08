Vague de chaleur : peut-on aller au travail en short ou en bermuda ?

Enfin, s'il a l'obligation de les chauffer l'hiver, en cas de coup de chaud, l'employeur n'est pas tenu de fournir des équipements de type clim' ou ventilateur dans ses locaux. "Sa seule obligation en la matière est que, dans les locaux fermés où le personnel est amené à séjourner, l'air doit être renouvelé", précise Marine Sonnerat. "Clairement, une simple aération vers l'extérieur suffit." En revanche, au-delà de 33° C, l'INRS (Institut national de recherche et de sécurité) estime que le travail présente des dangers pour les salariés. "Conclusion : même si le Code du travail ne prévoit pas de température maximale au-delà de laquelle il n'est plus possible de travailler, l'employeur doit être vigilant, car il doit assurer la sécurité de ses salariés en toute occasion", dit la juriste.