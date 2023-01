Médecins, chercheurs... Les longues études bientôt synonymes de départ à la retraite à 70 ans ?

Après l'annonce d'une durée de cotisation minimale de 43 ans pour obtenir un taux plein, certains n'ont pas tardé à ironiser sur le projet du gouvernement. "Tous les gens en études longues, les redoublants, ceux en réorientation, les doctorants : On fondera un club « 70 ans et toujours cotisant »", a lancé un internaute. Dans le monde médical aussi, on a entendu des dents grincer : "Entendre en permanence que ceux qui ont fait des études longues peuvent bosser plus longtemps parce qu’ils sont pas fatigués… et qu’ils ont des jobs cools. Ben les gars, faites pas médecine. Je bosse depuis mes 17 ans, minimum 45h/semaine, nuits, WE", témoigne pour sa part une soignante. Un entrepreneur, lui aussi très mitigé, résume la situation en estimant que "ce sont ceux qui ont fait des études longues qui vont morfler".

Si beaucoup des publications évoquent une barre symbolique des 70 ans, le texte présenté va-t-il conduire à des départs aussi tardifs ? Non, comme le précise la synthèse des grands axes de la réforme, partagée par le site gouvernemental "Vie publique". Si "la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein sera portée à 43 ans dès 2027", il est d'emblée précisé que "l'âge de la retraite à taux plein (sans décote) reste fixé à 67 ans". Cela vaut à la fois pour les salariés qui ont connu des carrières marquées par des périodes d'inactivité (et qui n'ont ainsi pas assez cotisé en théorie) que pour celles et ceux dont les études ont conduit à une arrivée tardive sur le marché du travail.