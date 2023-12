Comment un départ à la retraite peut-il devenir un licenciement abusif déguisé ?

Partir à la retraite dans un contexte de tensions avec son patron peut se transformer en licenciement abusif. Le salarié peut le réclamer en justice.

Si vous avez l’âge légal de partir à la retraite, vous pouvez d’ores et déjà prévoir votre départ. Vous êtes salarié et vous en prenez l’initiative, vous devez en avertir votre employeur et respecter un préavis équivalent à celui prévu en cas de licenciement. Attention, l’URSSAF précise sur son site que la décision du salarié de rompre son contrat de travail pour bénéficier de ses droits à la retraite "doit relever d’une volonté claire et non-équivoque". Une décision de la Cour de cassation renforce ce dispositif en cas de suspicion de licenciement abusif.

Un salarié fait valoir ses droits à la retraite. Or, non seulement il se trouve en litige avec son entreprise depuis trois ans, mais il vient de recevoir la notification d'un jugement des prud'hommes rejetant des réclamations. Son employeur soutient que ce n'est pas parce que ce cadre a saisi la justice trois ans plus tôt que sa décision de partir à la retraite à 68 ans peut être jugée équivoque.

La concomitance des événements peut influencer le juge

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’employeur. "La concomitance des événements devait amener le juge à penser que sa volonté de partir à la retraite était équivoque. En réalité, le salarié avait décidé de partir parce qu'il était mécontent de son patron, ce qui doit être assimilé à un licenciement abusif si le mécontentement était fondé". Le juge alors saisi peut estimer qu'il ne s'agit pas d'un départ volontaire à la retraite, mais que l'intéressé a en réalité pris acte d'une rupture.

"Le départ à la retraite obéit donc aux mêmes règles que la prise d'acte de la rupture du contrat. Si cette prise d'acte est due à une faute de l'entreprise, elle n'est pas une vraie démission, mais doit être qualifiée et indemnisée comme un licenciement sans cause", conclut la Cour.