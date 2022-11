Mutuelle d’entreprise : dois-je forcément y souscrire si je suis en alternance ? Le 20H vous répond

Je suis alternant, faut-il obligatoirement que je souscrive à la mutuelle de mon entreprise ?

En principe, oui. La mutuelle d’entreprise est obligatoire pour tous les salariés depuis 2016, nous rappelle le ministère de l’Économie. Toutefois, il existe des exceptions pour tenir compte de la "réalité" du statut d’alternant ; contrat plus court, rémunération plus basse... "Vous pouvez être dispensé si votre contrat dure moins d’un an ou si le montant de la cotisation est trop important au regard de votre salaire", détaille-t-on au cabinet de Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels. Toutes les exceptions sont listées sur le site du service public.