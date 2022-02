"Contrat d'engagement jeune" : êtes-vous éligible à l'aide débutant le 1er mars ?

La Garantie Jeunes mute en Contrat d'engagement jeune à partir du 1er mars prochain. Ce dispositif, destiné aux jeunes les plus éloignés de l'emploi, vise à "une entrée plus rapide dans l'emploi grâce à un accompagnement personnalisé et soutenu", peut-on lire sur service-public.fr. Ce parcours, qui peut durer entre six à douze mois, voire exceptionnellement 18 mois, a pour objectif d'aider l'individu à définir son projet professionnel et à trouver un métier.

En lien avec Pôle emploi ou la Mission Locale, le jeune est invité à participer à un programme de 15 à 20 heures par semaine composé de différents types d'activités (formation qualifiante ou pré-qualifiante, mission d'utilité sociale...). Des stages et immersions en entreprises sont également proposés. En contrepartie, le jeune peut percevoir une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois en fonction de critères (âges, ressources, statut fiscal...) et du respect de ses engagements.