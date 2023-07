Création d’entreprise artisanale : "Avoir le soutien des CMA, c'est très rassurant !"

Potière-céramiste basée à Marmande (Lot-et-Garonne), Marion Etcheverry a ainsi pu apprécier à plusieurs reprises l’accompagnement de la CMA de Nouvelle-Aquitaine dans le développement de ses projets professionnels. Venue à sa passion il y a une quinzaine d’années après un bilan de compétences, cette ancienne orthoprothésiste a d’abord fait ses armes pendant un an chez un potier à Sadirac, puis a attendu "de [se] sentir légitime pour en faire [son] métier" avant de se lancer à plein temps. "Ma plus belle avancée, c'est quand j'ai eu un local en dehors de chez moi : j'avais plus d'espace pour accueillir du monde, partager mon savoir-faire en faisant des stages, des ateliers… " Elle franchit une nouvelle étape à l’occasion de l’ouverture d’une boutique éphémère avec un collectif d’artisans, Fakto Mano : "Nous avons fait des formations avec la CMA et la responsable des métiers d’art. Comme nous étions plusieurs à nous installer ensemble, elle nous a aidées à constituer les dossiers de subvention pour notre association. Nous, on est un peu “artistes” : on n’a pas forcément la tête dans les papiers, dans l'administratif. Alors, avoir ce soutien de la CMA, c'est quand même très rassurant !" Leur boutique a rencontré un tel succès que les trois artisanes de Fakto Mano ont ouvert à Marmande une seconde échoppe, une boutique dotée de trois ateliers attenants ainsi que d’un espace pour la transmission du savoir-faire : "Afin de faire venir d’autres artisans pour des stages et des démonstrations de leur métier…" Et ainsi susciter de nouvelles vocations ? Grâce à la CMA, Fakto Mano n’a pas fini de se développer…

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.