Créer son entreprise en tout sérénité dans l’Artisanat

Étape décisive autant qu’acte fondateur, la création d’entreprise peut parfois s’avérer un obstacle insurmontable, de par le changement de statut et les formalités qu’elle induit. Même sans avoir à créer sa structure ex nihilo, une démarche de reconversion ou de transmission (on estime à 300 000** le nombre d’entreprises artisanales à reprendre dans les 10 ans à venir) peut se trouver entravée par la crainte d’être englouti sous les procédures !

C’est pour cela qu’il faut faire appel aux CMA (Chambres de métiers et de l’Artisanat). Implantées au plus près des artisans sur l’ensemble du territoire français, elles dessinent un réseau de plus de 300 points de contact, où trouver des experts et des ressources au service des entrepreneurs. Accueillant chaque année 260 000 porteurs de projets, les CMA dispensent des conseils ou des formations personnalisées selon les besoins de chacun, à la carte, en présentiel ou en distanciel. De la découverte de la réglementation à l’apprentissage de la télédéclaration, en passant par des cours de vente ou la découverte du e-commerce, une dizaine de modules permettent "d’apprivoiser" ses nouvelles responsabilités et d’étendre ses compétences afin de gagner en sérénité… pour être davantage disponible sur son cœur de métier. 76 %** des créateurs accompagnés par les CMA ont franchi le fatidique cap des 3 ans. Un chiffre qui parle par lui-même…

Sources chiffres : Insee* et CMA**