Crise de l'énergie : activité a minima et chômage partiel qui durent dans les usines Duralex

Pour le contrôle et l'entretien des machines, trois ouvriers se relayent 24 heures sur 24. Chacun d'eux a une tâche bien déterminée. Certains s'occupent par exemple du graissage des machines et des niveaux d'huile. À cause de la flambée des prix de l'énergie, une majorité des 250 salariés ont été mis en chômage partiel. Aujourd'hui, cette mesure est acceptée par les employés. En attendant, il faut maintenir les installations en bon état, en sécurité et préparer le redémarrage dans les meilleures conditions.