Démissionneriez-vous si votre entreprise supprimait le télétravail ?

Selon une étude de l'Association pour l’emploi des cadres (Apec), près d’un cadre sur deux démissionneraient si leur entreprise interdisait cette mesure. Beaucoup de salariés estiment par ailleurs refuser de rejoindre une entreprise sans possibilité de télétravailler.

Depuis la pandémie du Covid-19, le télétravail s’est institutionnalisé en France. En 2022, 36 % des salariés télétravaillaient régulièrement. Un chiffre beaucoup plus important chez les cadres : les deux tiers d’entre eux télétravaillent régulièrement (au moins un jour par semaine). Un quart reste même à domicile plus de deux jours. Une étude de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) démontre que sept cadres sur dix organisent désormais leurs tâches en fonction de leur lieu de travail. Ils favorisent le travail sur site pour les tâches collectives et optent davantage pour le travail à domicile pour les tâches individuelles. La même proportion de cadres juge que le télétravail présente plus d’avantages que d’inconvénients.

Cette enquête en ligne, réalisée auprès d’un échantillon de 4 000 cadres entre novembre 2023 et janvier 2024, rapporte qu’un retour en arrière n’est pas envisageable pour 82 % d’entre eux.

Une démission dans la balance

Pour illustrer ce phénomène, près de la moitié des cadres (45 %) déclarent qu’ils sont prêts à démissionner de leur entreprise si l’accès au télétravail leur est supprimé. Un chiffre qui atteint 57 % parmi les cadres de moins de 35 ans. 51 % des cadres considèrent ainsi que le recours au télétravail n’est plus une option, mais un acquis. D’autres récentes enquêtes assurent d’ailleurs que beaucoup de demandeurs d’emploi écartent les offres d’emploi sans télétravail.

Les cadres reconnaissent néanmoins que le "travail hybride" doit être davantage optimisé. Ils pointent notamment une moindre intégration des nouveaux salariés dans l’équipe (48 %), un brouillage des frontières entre vie personnelle et professionnelle (40 %) ou encore la peur de rater des communications importantes (39 %). "Ces limites du télétravail sont ressenties en particulier par les cadres les plus jeunes, concernés par les enjeux d’intégration et d’évolution professionnelle", conclut l’étude.