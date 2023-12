Discrimination au travail : 1 personne sur 6 atteinte de maladie chronique en est victime

Une personne sur six atteinte de maladie chronique a déjà été confrontée à une discrimination ou à un harcèlement discriminatoire, selon une étude relayée par la Défenseure des droits. Avoir une maladie chronique "aggrave le risque d'être exposé à une discrimination dans l'emploi", estime ainsi cette dernière. La part de la population active touchée par une maladie chronique pourrait atteindre les 25% en 2025.

C'est "une question encore largement inexplorée" au sein du monde du travail. Une personne sur six atteinte de maladie chronique a déjà été confrontée à une discrimination ou à un harcèlement discriminatoire dans le cadre professionnel, en raison de son état de santé ou de son handicap, selon un baromètre établi par la Défenseure des droits en partenariat avec l'Organisation internationale du travail (OIT) et publié ce jeudi.

Les maladies chroniques aggravent le risque de discrimination au travail

Dans le détail, 3000 personnes, dont 1000 souffrant d'une pathologie chronique, ont été interrogées par Ipsos dans le cadre de cette enquête. Une majorité (55%) de personnes malades déclarent avoir vécu une situation de harcèlement moral, contre 35% du reste de la population active. Souvent, dans les entreprises, peu de postes sont adaptés à ces salariés nécessitant un accompagnement particulier pour améliorer leurs conditions de travail. 19% des interrogés déclarent bénéficier d'un aménagement de leur travail, tandis que 29% n'en ont pas alors qu'ils en auraient besoin.

"Le fait d'avoir une maladie chronique durable aggrave le risque d'être exposé à une discrimination dans l'emploi", pointe la Défenseure des droits, Claire Hédon, dans un communiqué. Une des explications ? Des employeurs ou supérieurs hiérarchiques rarement sensibles à cette problématique. Selon cette étude, 40% des personnes malades interrogées "ne bénéficient du soutien et de la compréhension ni de l'un ni de l'autre". Pourtant, les maladies chroniques devraient être de plus en plus répandues dans les années à venir : 15% de la population active était touchée par une telle situation en 2019, un chiffre qui devrait même atteindre les 25% en 2025.

Cette rapide augmentation s'explique à la fois par les progrès thérapeutiques "qui ont pu contribuer à transformer certaines maladies, autrefois aigües et mortelles, en maladies chroniques", mais aussi aux "facteurs environnementaux", aux "inégalités socioéconomiques" ainsi qu'aux "conditions de travail".