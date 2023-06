Démission d'un délégué syndical : elle doit être officielle pour que le patron la considère effective

En entreprise, le rôle du délégué syndical n’est pas anodin. Il présente les revendications des salariés, il négocie les conventions et accords d'entreprise concernant les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, par exemple. Il peut circuler librement dans l'entreprise et il peut entrer en contact avec toute personne ou tout salarié de l'entreprise tant qu’il ne les gêne pas pour travailler. Attention, il dispose d’un statut "protégé" pour empêcher son dirigeant de le licencier par représailles ou parce que son rôle de représentant syndical gêne le patron de l’entreprise. Dès lors, la direction doit attendre l’officialisation de son départ si elle désire s’en séparer, rappelle la Cour de cassation.

Un chef d'entreprise conteste sa condamnation aux prud'hommes pour licenciement nul. Il avait en effet congédié un délégué syndical sans tenir compte de son statut de salarié protégé. "Le jour où la convocation à l'entretien préalable a été remise à ce salarié, il avait présenté sa démission à son syndicat et n'était donc plus délégué syndical", plaide l'employeur. "Sa démission, notifiée au syndicat, lui interdisait de continuer à revendiquer une protection auprès de qui que ce soit et notamment son employeur", estime-t-il encore.