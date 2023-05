Plus de 49h par semaine : la France, vice-championne d'Europe des "gros travailleurs"

Ils ne comptent pas leurs heures. En France, en 2022, 10,2% des actifs ont travaillé plus de 49 heures par semaine, soit près de dix heures par jour, heures supplémentaires comprises, rémunérées ou non. Alors que la durée de travail moyenne hebdomadaire dans l'Hexagone est de 39,1 heures par semaine, selon l'Insee, ces actifs se placent parmi les "plus gros travailleurs" de l'Union européenne. Un taux en hausse par rapport à 2021 (10%) et supérieur à la moyenne européenne (7,3%). Voilà les conclusions d'Eurostat, qui a compilé le volume horaire des actifs de 15 à 64 ans dans l'UE dans une étude publiée lundi 1er mai.

La France se positionne derrière la Grèce, championne en matière, avec 12,6% des travailleurs qui dépassent les 49 heures hebdomadaires. Elle est suivie de Chypre (9,7%) de l'Italie et du Portugal (9,4%) et de la Belgique (9,3%). La proportion de "très gros travailleurs" la plus basse se trouve en Bulgarie, en Lituanie et en Lettonie (1 % chacun). Dans les pays du nord de l'Europe, ce taux est plus faible : la Norvège et le Danemark comptent 4,9% d'actifs de ce type ; les Pays-Bas 5,6% ; l'Allemagne 5,8% et la Finlande 6%.