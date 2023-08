Durée, montant, éligibilité : tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’assurance chômage

Instaurée durant une période de plein-emploi, l’assurance chômage visait essentiellement à l’origine à combler le laps de temps qui pouvait exister entre l’ancien travail et le nouveau. Aujourd’hui, le principe est d’assurer un filet de sécurité en cas de « perte involontaire » de son emploi. Cela recouvre tous les types de licenciements (économique, pour faute, pour inaptitude professionnelle). La rupture conventionnelle, qu’elle soit individuelle ou collective, ouvre également droit à l’ARE. En principe, la démission ne permet pas de toucher l’assurance chômage, mais un certain nombre d’exceptions existent. C’est notamment le cas d’une démission nécessaire pour suivre son conjoint ou son responsable légal, en cas de déménagement lié à des violences conjugales, de manquements de l’employeur. Cela est également possible lorsque cette démission est liée à un projet de reconversion professionnelle. Celui-ci doit cependant être « bien préparé et reconnu comme étant réel et sérieux », et validé par une commission paritaire interprofessionnelle régionale. Enfin, l’ARE étant destinée aux actifs, il faudra en principe avoir cumulé 130 jours ou 910 heures de travail pour en bénéficier.