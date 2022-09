Seulement un tiers des chômeurs sont-ils aujourd'hui indemnisés ?

Comment expliquer qu'une part finalement réduite des demandeurs d'emploi soit indemnisée ? Pôle Emploi, sollicité par TF1info, apporte des éléments de réponse et décrit le profil des personnes qui ne touchent pas d'allocation. Sont ainsi présentés les "demandeurs d’emploi indemnisables, mais non indemnisés temporairement", en raison par exemple d'un "différé d’indemnisation, comme un délais de carence en cas de rupture conventionnelle". Et de citer également une "activité réduite avec un salaire n’ouvrant pas de droit à un complément d’allocation", ou bien un "arrêt maladie ou grossesse", de cas de figure pour lesquels "le relai de l’indemnisation est pris par l’assurance maladie".

Pôle Emploi poursuit avec les caractéristiques des "demandeurs d’emploi non indemnisables et donc non indemnisés" : ceux-ci n'ont "pas de droit à l’allocation chômage, parce qu’ils ne remplissent pas les conditions (durée minimale d’affiliation), soit parce qu’ils ont dépassé leur fin de droit sans remplir les conditions pour rouvrir un droit". Notons en passant que ces demandeurs d'emploi ne se trouvent pas totalement démunis, pouvant par exemple solliciter une autre allocation, telle que le RSA.

À l'aune de ces précisions, Pôle Emploi indique à TF1info que "68,1% des demandeurs d’emploi en catégories ABC sont indemnisables", et que parmi eux "69,6% sont indemnisés". Au total, cela nous donne "47,4% d’indemnisés par l’assurance chômage et par d’autres mécanismes sur l’ensemble des demandeurs inscrits à Pôle emploi", pour ces seules catégories A, B et C.