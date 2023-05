Lycées professionnels : les stages en entreprise vont être rémunérés par l'État

Pour encourager les élèves à rejoindre les filières professionnelles, Emmanuel Macron compte sur un geste fort. Lors d'un déplacement en Charente-Maritime jeudi, le président annoncera une mesure phare : la mise en place d'une rémunération pour les élèves des lycées professionnels durant leurs stages en entreprise dès la rentrée prochaine, ont indiqué des sources concordantes à LCI. Depuis le lycée technologique et professionnel Bernard Palissy à Saintes, à l'occasion de l'une de ces visites de terrain qu'il multiplie depuis la promulgation de la réforme des retraites, il présentera plus largement la réforme du lycée professionnel que l'exécutif prépare, dans le but de rendre ces formations plus attractives.

La gratification des stages réalisés en entreprise au cours de la formation, versée dès septembre, sera "prise en charge par l'État à 100% pour les lycées professionnels, agricoles et de la mer", a précisé un conseiller de l'exécutif auprès de LCI. Jusqu'alors, aucune rémunération n'était proposée aux élèves pour les trois périodes de formation qu'ils devaient réaliser. Le montant de ce versement est encore en cours d'arbitrage, mais il est d'ores et déjà certain qu'il sera transmis au stagiaire "directement via l’établissement, mais pas via l’entreprise". D'autres annonces viendront compléter ce dispositif.