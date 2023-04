Trouver son métier en un clic avec l’Artisanat

Les beaux jours annoncent le 3e trimestre de l’année scolaire… et la nécessité pour nombre de jeunes d’effectuer leurs vœux d’orientation professionnelle. Devant l’infinité des choix qui leur sont proposés, beaucoup se sentent perdus : identifier une carrière qui corresponde à ses aspirations et dans laquelle on puisse se projeter à long terme n’est pas chose aisée. Riche de plus de 250 métiers répartis dans 4 grands secteurs (alimentation, bâtiment, fabrication, services), l’Artisanat offre des perspectives concrètes : d’authentiques "métiers passion" (88 %* des jeunes interrogés pensent qu’ils rendent heureux et épanouis) et surtout d’avenir.