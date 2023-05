Baisse du chômage : est-il vrai qu'elle s'observe partout ailleurs dans le monde ?

Le Portugal, au cours des deux dernières années, a été le seul pays d'Europe à afficher une progression du chômage. Partout ailleurs, des baisses plus ou moins marquées ont été enregistrées. Le plus fort recul est à mettre à l'actif de la Grèce (6,3 points), mais le chômage y était également plus fort qu'ailleurs. La France a connu une baisse légèrement inférieure à celle enregistrée en moyenne au sein des 27 (1,3 point contre 1,5), et affiche un taux de chômage toujours plus élevé que la moyenne européenne (6,9% contre 6%). Donnant raison à Sophie Binet.